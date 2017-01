Com grandes atuações de Tyrone e Jimmy, mogianos triunfaram por 23 pontos de diferença e reassumiram quarta posição

Por: Lance!Net

Em 11 de janeiro, 2017 - 14h38 - Basquete

O Ginásio Hugo Ramos foi palco de festa da torcida mogiana na última terça-feira. Em vantagem desde o primeiro quarto, o Mogi das Cruzes/Helbor levou a melhor sobre o Gocil/Bauru Basket, pelo placar de 89 a 66, e conquistou um grande resultado positivo no NBB.

Com a vitória, o time mogiano retornou ao quarto lugar, agora com uma campanha de 60% de aproveitamento (seis triunfos em dez jogos). Do outro lado, Bauru conheceu sua sexta derrota em 13 partidas (53,9% de aproveitamento) e agora divide a sétima posição com Franca e Campo Mourão.

Os grandes nomes da partida foram Tyrone e Jimmy. O norte-americano foi o cestinha da partida, com 21 pontos, e ainda garantiu seis rebotes e três assistências para totalizar 22 pontos de eficiência. Já o camisa 18 deixou a quadra com 18 pontos e três rebotes e 20 pontos de eficiência na conta.

'Jogar contra Bauru sempre gera um sentimento diferente. Não só para o Mogi, mas para todas as equipes, já que eles são um time com muita história. Hoje conseguimos fazer um grande jogo e conquistamos uma grande vitória', exaltou Tyrone.