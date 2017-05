Na Arena Pantanal, Paysandu encara o Luverdense na primeira partida da decisão na Copa Verde

Em 04 de maio, 2017 - 06h00 - Esporte

Paysandu e Luverdense-MT iniciam hoje a decisão da IV Copa Verde, na Arena Pantanal, às 20h30, em Cuiabá. A partida promete ser bem equilibrada. O Verdão do Norte busca o título inédito e o Papão quer ser bicampeão. Com três desfalques por causa da agenda intensa de jogos, o Paysandu deve entrar em campo reformulado para alcançar o objetivo que é vencer o rival e trazer para o jogo de volta, em Belém, a vantagem, pois na Copa Verde gol fora de casa vale muito.

Rodrigo Andrade deve ficar no lugar de Wesley. Will ou Jhonnatan no meio, se Chamusca optar por não colocar três atacantes, já que Bergson não viajou. Lombardi deve aparecer no lugar de Gilvan. O técnico ainda pode poupar Augusto Recife colocando Ricardo Capanema.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.