Por: Redação ORM News

Em 15 de fevereiro, 2017 - 15h10 - Entretenimento

A modelo brasileira Kat Torres irá lançar nesta quinta-feira, 16, seu livro “A Voz”, um relato sobre suas experiências mediúnicas.

Nascida em Belém do Pará, a autora contará em seu livro os ensinamentos e mensagens transimitidos pela Voz, além de relatar situações mediúnicas e físicas ocorridas na vida real. “O intuito desta obra é apenas servir a humanidade e confortá-la, confrontando-a com verdades superiores vindas de uma Voz silenciosa que salva, guia e livra do medo e da dor, trazendo luz e paz devido ao entendimento supremo, dado a todos aqueles que a escutam. Este livro não é religioso”, afirma a autora.

Kat Torres mora atualmente em Los Angeles e chega ao país para o lançamento de seu primeiro livro. Se tornou famosa quando criou o perfil Coisas da Kat, conquistando quase 2 milhões de seguidores e depois por ter tido um affair com Leonardo Di Caprio.

Serviço: Lançamento do livro A VOZ

Onde: Saraiva MegaStore Boulevard Shopping

Data: 16 de fevereiro, quinta-feira, a partir das 19h