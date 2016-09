Atacante de 31 anos veio do Bragantino e chega com a missão de dar mais velocidade ao Bicola

Por: Redação ORM News

Em 13 de setembro, 2016 - 12h03 - Série B

Caracterizado pela velocidade, o atacante Jobinho, de 31 anos, é o novo reforço do Paysandu para a sequência da Série B do campeonato brasileiro. O jogador estava no Bragantino (SP) e chegou a Belém na madrugada desta terça-feira (13).

Jobinho, que chegou a fazer gol contra o Paysandu na Série de 2015, passará por exames em uma clínica particular da capital paraense nesta tarde e, neste ano, fez 12 partidas pelo Massa Bruta, sendo seis pela Série B e outros seis pelo campeonato paulista, com dois gols marcados.

O jogador foi dispensado do Bragantino no dia 6 deste mês de setembro após discussão com o treinador Marcelo Veiga, ex-Remo e atual comandante do Braga. Além dele, outros jogadores e até diretores de futebol deixaram o clube.

A chegada ao Papão é considerada por ele como um recomeço. 'Saí do Bragantino depois de uma pequena discussão com o Veiga. Achei melhor sair. Agora, espero ser muito feliz aqui em Belém e dar muitas alegrias ao torcedor do Paysandu', falou o atacante.

Jobinho é sexto o atacante do elenco bicolor. Os demais são: Leandro Cearense, Rivaldinho, Maílson, Bruno Veiga e Alexandro.