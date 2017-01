Em 16 de janeiro, 2017 - 01h30 - Show

Quantas vezes você ouviu “Bennie and the Jets” e imaginou uma cena enquanto cantava a música a plenos pulmões? Saiba que a sua imaginação pode virar um clipe oficial desta e de outras duas músicas de Elton John. O cantor, apoiado pelo YouTube, vai escolher três vencedores do concurso “Elton John: The cut” numa competição mundial para criar os vídeos musicais oficiais para três das canções mais icônicas do cantor: “Bennie and the Jets”, “Rocket man” e “Tiny dancer”.

