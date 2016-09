Atacante deve voltar a ter a companhia de Maílson no ataque bicolor, contra o Bahia, nesta terça-feira (13)

Por: Redação ORM News

Em 12 de setembro, 2016 - 15h58 - Série B

Após ser barrado até do banco de reservas de alguns jogos por opção técnica, o atacante Leandro Cearense vive um novo momento na Curuzu. Titular absoluto em 2015, o centroavante voltou a ser elogiado pelo técnico Dado Cavalcanti e deve seguir no comando do ataque bicolor para a partida desta terça-feira (13), contra o Bahia, no Mangueirão, em Belém.

'Leandro Cearense tem sido excelente em suas participações. Contra o Brasil de Pelotas, foi efeitovo nas disputas diretas e ganhou a maioria dos confrontos no mano a mano. Com ele, surgiram várias situações de pivô e chances de gol. É um jogador que está mais forte e mais veloz. Ele voltou a ser o Leandro Cearense que esperamos', disse.

Apesar de ter ficado longe de ser unanimidade nesta Série B do campeonato brasileiro, o jogador divide a artilharia do clube na atual temporada com o volante Lucas, ambos com oito gols marcados. O último gol dele, porém, foi no dia 2 de agosto, na vitória por 3 a 0 sobre o Criciúma, em pleno Heriberto Hülse, em Santa Catarina.

O jogo entre Paysandu e Bahia será às 19h15 desta terça-feira (13), com transmissão lance a lance pelo ORM News. Vale aos bicolores a tentativa de somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento à Série C de 2017.