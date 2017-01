Filme de Paul Verhoeven será exibido no CCBEU

Por: Redação ORM News com informações de Guiart

Em 09 de janeiro, 2017 - 19h48 - Entretenimento

A Associação Paraense de Jovens Críticos de Cinema (APJCC) em parceria com o Centro Cultural Brasil Estados Unidos (CCBEU) está promovendo a Mostra Melhores de 2016. No dia 10 de janeiro será exibido o aclamado “Elle”, primeiro longa francês do diretor holandês Paul Verhoeven.

No enredo, Michèle é a executiva-chefe de uma empresa de videogames, a qual administra do mesmo jeito que administra sua vida amorosa e sentimental: com mão de ferro, organizando tudo de maneira precisa e ordenada. Sua rotina é quebrada quando ela é atacada por um desconhecido, dentro de sua própria casa. No entanto, ela decide não deixar que isso a abale. O problema é que o agressor misterioso ainda não desistiu dela. Confira o trailer.

De acordo com a organização da Mostra, “Elle” marca a volta de Verhoeven e firma-o como o grande mestre da ironia, do “dangerous game” que dominou os anos 90. O diretor põe o espectador em um lugar desconfortável, mas sem precisar extinguir uma visão mais afetuosa das suas personagens.

O filme será exibido na terça-feira, no CCBEU (Tv. Padre Eutíquio, 1309), às 18h30. A entrada é gratuita.

Serviço- 'Elle', nesta terça-feira (10), às 18h30, no CCBEU (Tv. Padre Eutíquio, 1309). Contato: (91) 98374-9497. Valor: Grátis