Remo perde outro volante para o jogo de amanhã contra o Papão, no 1º Re-Pa da final

Por: Da Redação

Em 29 de abril, 2017 - 06h00 - Esporte

Elizeu é mais um volante do Remo que estará de fora do clássico Re-Pa de amanhã. De acordo com avaliação médica, não houve evolução no tratamento da lesão e o jogador acabou vetado pelo departamento médico azulino. Elizeu saiu do jogo com o Independente se queixando de uma forte pancada no pé direito. Avaliado, foi constatada a gravidade da lesão. Elizeu ficou a semana toda fazendo tratamento. Ontem, o médico Jorge Silva informou a condição do jogador, dizendo que o dorso do pé direito permanecia inchado e sem condições para jogar. Desse jeito o Remo não terá em campo seus dois “pitublls”: Marquinhos e Elizeu. O primeiro suspenso pelo TJD por dois jogos. Já cumpriu a suspensão automática. E agora Elizeu, vetado por lesão.

O médico azulino, Ricardo Ribeiro ainda informou sobre a situação de Jaquinha que não treinou nos últimos dias. “ O Jaquinha apresentou uma boa evolução. Foi liberado e amanhã (hoje) estará treinando.