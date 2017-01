Recepcionista da pousada escolhe look curtinho para a virada do ano

Por: Gshow

Em 03 de janeiro, 2017 - 08h34 - Novelas

Os vestidos de Dora (Juliana Alves) estão fazendo muito sucesso com a mulherada de Arraial. E Elisa (Luma Costa) é uma das novas clientes da caiçara, que escolhe um dos looks feitos pela costureira para usar na virada do ano.

Mas o vestido curtinho é só uma das surpresas! Elisa bebe demais, se joga na pista no jardim de Tanaka (Luis Melo), e a cereja do bolo vem quando Damasceno (Emilio Orciollo Netto) tenta ajudar a amiga: ela tasca um beijão no italiano, deixando Mieko (Miwa Yanagizawa) de cara amarrada.

A recepcionista da pousada continua chocando todo mundo! Começa a se declarar até para as árvores, e o detetive resolve levar ela de volta para casa com a ajuda de Dora (Juliana Alves) e Julia (Erika Januza).

Acompanhe a cena que está prevista para ir ao ar em Sol Nascente nesta terça-feira (03).