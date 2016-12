Crime ocorreu dentro de bar no Tapanã. a Vítima foi atingida na testa e seu amigo no olho por motoqueiros.

Em 27 de dezembro, 2016 - 01h30 - Polícia

O jovem Valdeir Figueiredo Martins, de 23 anos, estava em um bar na madrugada de ontem, às proximidades da casa onde morava, no bairro do Tapanã, quando dois homens em uma motocicleta apareceram no local e efetuaram vários disparos em sua direção. Valdeir recebeu um tiro na direção da testa. Ele não resistiu e morreu no local. Um amigo dele, identificado pelo prenome de Marlon, foi atingido no olho. O rapaz foi encaminhado para o hospital por testemunhas.

O tio da vítima fez o registro do boletim de ocorrência na Seccional Urbana de Icoaraci. Ele informou à polícia que Valdeir estava no bar do Zé na companhia de amigos quando ocorreu o crime.

