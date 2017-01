De acordo com informações dos bombeiros, pelos menos sete pessoas ficaram feridas

Por: G1

Em 02 de janeiro, 2017 - 22h25 - Brasil

Sete pessoas ficaram feridas após o elevador do condomínio Nova Ipanema despencar na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local por volta as 20h50. Ainda de acordo com a corporação, o atendimento de feridos ainda era realizado às 23h.

Até a publicação deste reportagem, não havia informações sobre o estado de saúde dos envolvidos no acidente e a ocorrência estava “em andamento” segundo os bombeiros.