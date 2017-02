Apesar de ainda muito jovens, gostarem de cinema e estar entre amigos, eles também se dedicam aos livros.

Em 19 de fevereiro, 2017 - 06h00 - Troppo

Modo off-line nas redes sociais, maratonas de cursos específicos, horas diárias de estudo, cronograma de metas e foco no estado psicológico e físico para fazer a prova. Essas foram algumas estratégias utilizadas por cinco estudantes que estiveram entre os 10 primeiros lugares nos processos seletivos das universidades públicas do Pará, seja no resultado geral ou entre as primeiras colocações do curso. Angélica Alcântara, de 17 anos, foi aprovada em 1º lugar geral no curso de Medicina da Universidade Estadual do Pará (Uepa) pelo Programa de Ingresso Seriado (Prise), além de ter passado em outras instituições, como a Universidade Federal do Pará (UFPA). Segundo a estudante, sua aprovação se deve a um conjunto de fatores, um deles era sua rotina de estudo flexível.