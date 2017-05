Seja o mais baixinho ou o salto 15, Bianca Malcher afirma que o sapato alto é seu toque de charme na produção

Em 07 de maio, 2017 - 06h00 - Troppo

Os baixinhos reinam na temporada, não há questionamento. Tem sapatilha, rasteirinha, mule e tantas outras tendências de calçados que há mulheres que colecionam pares de cores e estilos variados. No entanto, o salto alto ainda é a carta na manga quando a intenção é elevar a elegância. A nutricionista Bianca Malcher Teixeira, 24 anos, diz que não consegue ficar sem usar salto, sobretudo no trabalho. Para conseguir enfrentar a rotina sem descer de alguns centímetros, a escolha dela são os mais confortáveis.

Aquariana, Bianca se considera uma mulher que gosta de variar estilos. Vai do clássico ao esportivo, tudo depende do seu bem-estar, da ocasião e da proposta da produção do dia. “A mulher moderna, que enfrenta um ritmo de vida acelerado, visa praticidade. Ou seja, já sai de casa com o look adequado para assumir os compromissos de sua rotina”, justifica a nutricionista, que procura se vestir de acordo com os ambientes. No consultório, por exemplo, prefere looks confortáveis e elegantes. E o salto não pode ser esquecido. Jamais.

Se o dia em questão é de diversão, um short jeans costuma cair bem. No entanto, Bianca diz que muda bastante as escolhas quando a saidinha é durante o dia, o que a faz optar também por macaquinho, saia, sapatilhas e rasteirinhas. À noite, o look apesar de descontraído, varia entre vestidos e saias. “Os acessórios eu amo. Acredito que complementam o visual. Começando pelos brincos e anéis, que não saio de casa sem. Adoro também os colares e pulseiras. Relógios também fazem parte do meu look”, descreve.

Brincos e colares são tipos de acessórios que ela gosta de ter opções, o que acaba por torná-la quase colecionadora. “As bolsas fazem parte para compor um look, gosto de variar tanto as que uso no diário e outras mais sociais. Maquiagem é outra coisa que não pode faltar na produção”, confessa. “Não ligo tanto para marcas, o que vale é qualidade”, considera.