Mandatário não vê luta fácil para o astro do WWE: "Esse Mickey Gall é perverso"

Por: Globoesporte.com

Em 10 de setembro, 2016 - 14h20 - Artes Marciais

CM Punk pode ser uma estrela nos Estados Unidos, mas não terá vida fácil em sua estreia no Ultimate, neste sábado, na edição 203 do evento, que acontece em Cleveland (EUA). O estreando pega Mickey Gall, que tem duas lutas - e duas vitórias - no MMA profissional.

- Eu acho que não tem ninguém defendendo esse casamento de luta. Sou amigo do CM Punk, sempre foi seu sonho lutar no UFC. Ele queria muito isso, então, lhe dei a oportunidade. A coisa é que, quando nós fazemos essas lutas, não é uma luta armada para promover o cara. É matar ou morrer. Ele vai ser jogado aos lobos na estreia. Mesmo quando o Brock Lesnar veio para o UFC, nós jogamos uma pia de cozinha na direção dele. Não tem "oh, vamos trazer o CM Punk e armar uma luta para ele". Esse garoto Mickey Gall, que ele vai enfrentar, é perverso - disse Dana ao "The Fight Life".

CM Punk foi contratado pelo UFC em 2014 e, de lá para cá, não tem feito nada além de treinar. A academia escolhida foi a Roufusport, onde ele tem a companhia de atletas respeitados, como Anthony Pettis e o campeão dos meio-médios, Tyron Woodley

- Ele vai lutar com um cara de verdade. Ele vem treinando duro por um ano e meio com o Duke Roufus, um dos caras mais respeitados do ramo, e eles todos respeitam o quão duro esse cara tem trabalhado.

O UFC 203 tem transmissão ao vivo e exclusiva do Combate neste sábado, a partir de 19h (horário de Brasília). O Combate.com acompanha em Tempo Real, com vídeo ao vivo das duas primeiras lutas do card preliminar.

Confira o card completo:

UFC 203

10 de setembro, em Cleveland (EUA)

CARD PRINCIPAL (a partir das 23h, horário de Brasília)

Peso-pesado: Stipe Miocic x Alistair Overeem

Peso-pesado: Fabricio Werdum x Travis Browne

Peso-meio-médio: CM Punk x Mickey Gall

Peso-galo: Urijah Faber x Jimmie Rivera

Peso-palha: Jéssica Bate-Estaca x Joanne Calderwood

CARD PRELIMINAR (a partir de 20h, horário de Brasília)

Peso-galo: Jessica Eye x Bethe Correia

Peso-médio: Caio Monstro x Brad Tavares

Peso-leve: Nik Lentz x Michael McBride

Peso-leve: Yancy Medeiros x Sean Spencer

Peso-leve: Drew Dober x Jason Gonzalez