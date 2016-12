Isabela aparecerá disfarçada no casamento de Tiagoe letícia

Em 30 de dezembro, 2016 - 01h30 - Show

Alice Wegmann volta à novela “A lei do amor” no dia 16 de janeiro. Sua personagem, Isabela, surgirá como Marina no casamento de Tiago (Humberto Carrão) e Letícia (Isabella Santoni). As informações foram divulgadas pela jornalista Patricia Kogut, colunista de “O Globo”.

Antes disso, o público verá Flávia (Maria Flor) fazendo ligações misteriosas. Durante uma delas, a DJ contará sobre a cerimônia: “Oi! Sou eu! Adivinha! O Tiago vai se casar com a Letícia! Você acredita numa coisa dessas? O Tiago casando? E com a Letícia?”.

