Afonso Cappelo representa o estado na finalíssima do The Voice

Em 29 de dezembro, 2016 - 01h30 - Show

O paraense Afonso Cappelo é um dos finalistas do programa The Voice Brasil. Representante do time Brown, o jovem de apenas 18 anos conta que está animado e confiante para a grande final da competição, que vai ao ar hoje, pela rede Globo, depois da exibição de “A Lei do Amor”. “Quero me divertir e fazer o que venho fazendo ao longo da competição”, afirma ele. Além de Afonso, Dan Costa, Danilo Franco e Mylena Jardim também estão na disputa pelo prêmio de melhor cantor.

