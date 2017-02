Galera do Rota 94 vai à loucura com a resposta da garota

Por: GShow

Em 11 de fevereiro, 2017 - 07h30 - Novelas

Milena (Giovanna Lancellotti) ficou chocada com o pedido que Ralf (Henri Castelli) fez na frente de todo mundo no Rota 94. Afinal, proposta de casamento já é coisa séria, e a resposta mais séria ainda, né? A garota rodeia, rodeia, deixando Lenita (Letícia Spiller) tensa com o que vai dizer, mas o sim vem: "A gente tá namorando há pouco tempo e... Bom, na verdade, é tempo suficiente pra eu saber que você é o amor da minha vida. Sim, claro que aceito casar com você!"

Agora é só marcar a data! Acompanhe a cena que está prevista para ir ao ar em Sol Nascente neste sábado, 11.