Por: Globoesporte.com

Em 02 de janeiro, 2017 - 23h15 - Esporte

O meia Conca, de 33 anos, é o segundo reforço confirmado pelo Flamengo. Após 20 dias entre o anúncio do lateral-esquerdo peruano Miguel Trauco, a diretoria voltou a anunciar oficialmente um jogador minutos antes da meia-noite. Trata-se da primeira aquisição de peso para a temporada de 2017. O gringo chega por empréstimo do Shangai SIPG, clube ao qual pertence desde 2015.

Conca, porém, deve demorar a estrear pelo Flamengo. No fim de agosto do ano passado, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo, lesão que o fez passar por cirurgia. Estima-se que só poderá atuar pelo Rubro-Negro entre março e abril.

O argentino, que em seu país vestiu apenas a camisa do River Plate profissionalmente, chega ao seu terceiro clube no Brasil, todos cariocas. Jogou pelo Vasco entre 2007 e 2008, ano em que se transferiu para o Fluminense.

Na primeira passagem pelo Tricolor, encerrada em 2011, viveu seu auge e foi o protagonista absoluto na conquista do Campeonato Brasileiro 2010. Valorizado, foi para a China defender o Guangzhou Evergrande. Voltou ao Flu em 2014, mas não brilhou.

Sócio-torcedores integrantes do plano +Paixão do Nação Rubro-Negra foram avisados antes que os demais torcedores do Flamengo via Twitter. Eles receberam uma mensagem SMS. Após isso, o clube promoveu uma contagem regressiva no Twitter, que deixou a torcida em polvorosa.