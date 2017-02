As cidades de Marabá, Castanhal e Santarém vão receber programação voltada para crianças e adultos

Por: Redação ORM News

Em 20 de fevereiro, 2017 - 12h51 - Entretenimento

Neste terça, 21, e quarta-feira, 22, Marabá, Castanhal e Santarém contarão com educação e saúde e cinema infantil.

Em Marabá, nesta quarta-feira, 22, às 19h, será o dia da educação em saúde, com a Palestra de Boas vindas. A programação possui o objetivo de promover a prevenção e assistência individual da saúde bucal e redução dos possíveis fatores de riscos associados às doenças bucais.

Já em Castanhal, ocorrerá a partir de terça-feira, 21, até quinta-feira, 23, às 18h, será exibido o filme de James Gray “Era uma vez em Nova York”. A obra se passa em 1921 e conta a trajetória de duas irmãs polonesas que vão tentar uma vida melhor em New York. Classificação 14 anos.

Na cidade de Santarém, na terça-feira, 21, às 15h tem programação especial de cinema, com filmes voltados ao universo infantil e familiar. E na quarta-feira, 22, às 15h, a diversão para as crianças fica por conta do filme filme “Asterix e o Domínio dos Deuses”, de Alexandre Astier e Louis Clichy. A animação conta a história do imperador romano Júlio César. Depois, às 18h30, é a Mostra Clássicos Sci-Fi, , com a exibição do filme “Eles vivem”, de John Carpenter. Classificação 14 anos.

