Atacante chega nesta sexta-feira para realizar exames médicos

Por: Lance!Net

Em 16 de fevereiro, 2017 - 21h01 - Futebol

O Atlético-PR deve anunciar o atacante Eduardo da Silva, 33 anos, neste final de semana. O jogador chega à Curitiba nesta sexta-feira para realizar exames médicos no clube paranaense. O reforço vem sem custos aos cofres atleticanos.

O Lance! apurou que um ex-jogador ajudou na negociação com o Furacão e o empresário Junior Mendonza, parceiro do iraniano Kia Joorabchian. Foi ele quem fez a ponte entre as partes e auxiliou na busca por moradia do atleta em Curitiba.

As conversas entre os envolvidos acontecem desde janeiro e avançaram na semana passada. O novo reforço rubro-negro, inclusive, já escolheu um apartamento no Água Verde, próximo ao Clube Curitibano, para morar. O local é de fácil acesso à Arena da Baixada.

Criado nas categorias de base de Bangu, ele terminou a formação no Dinamo Zagreb, da Croácia. Após boas temporadas, o jogador se transferiu para o Arsenal, da Inglaterra, em 2007 e apareceu bem no início, mas sofreu com lesões. Três anos depois foi para o Shakhtar, da Ucrânia.

Suas atuações no leste europeu o levaram à Copa do Mundo de 2014 pela Croácia, já que tinha a dupla cidadania - jogou apenas uma partida na fase de grupos, com a equipe sendo eliminada. Após o Mundial, Eduardo da Silva encerrou sua passagem pela seleção: 64 convocações e 29 gols em dez anos.

No mesmo ano, o atleta acertou com o Flamengo e, durante uma temporada na Gávea, fez 49 partidas, marcando 14 gols. Na sequência, ele retornou ao Shakhtar-UCR e está livre no mercado após ter o vínculo com time ucraniano finalizado no ano passado. Sua última partida aconteceu no dia 4 de dezembro.

Em contato com a reportagem, o empresário Júnior Mendonza e o presidente Luiz Sallim Emed não atenderam às ligações.