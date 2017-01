Técnico usou o meia ex-Coritiba na vaga de Michel Bastos, que não participou do coletivo

Por: Lance!Net

Em 19 de janeiro, 2017 - 14h40

Eduardo Baptista deu sequência aos testes para o amistoso de sábado, contra a Chapecoense, e comandou um treino tático nesta quinta-feira de manhã. A novidade estava no meio-campo: Raphael Veiga entrou na vaga de Michel Bastos, que não participou deste trabalho. Fernando Prass foi o goleiro, e Felipe Melo mais uma vez começou o trabalho na equipe principal.

A escalação teve: Fernando Prass; Jean, Antônio Carlos, Thiago Martins e Zé Roberto; Felipe Melo; Róger Guedes, Tchê Tchê, Raphael Veiga e Dudu; Alecsandro. O adversário treinou com: Jailson; Fabiano, Rodrigo, Augusto e Egídio; Thiago Santos; Erik, Hyoran, Arouca e Keno; Barrios.

Titular nos treinos táticos do começo da semana, Michel nesta manhã participou da movimentação em campo reduzido com Willian, Vitinho, Edu Dracena, Vitor Hugo e atletas da base. Os zagueiros estão em um cronograma especial de preparação física.

Mina, Guerra, Moisés e Rafael Marques continuaram fazendo trabalhos físicos na parte interna do CT. O meia venezuelano ainda está nos trâmites para tirar seu visto de trabalho e só será apresentado depois disso. Por conta disso é difícil que ele participe do amistoso contra a Chape, sábado.

Willian participou da primeira parte do treino no campo, mas não esteve no tático. O atacante, que assinou por três anos, pode estrear na Arena Condá. A princípio, Alecsandro é o titular na função, mas Barrios entrou na posição durante o treino desta manhã.

Nesta sexta, o elenco faz o último treino na Academia de Futebol antes de viajar para Chapecó. A partida contra o time catarinense está marcada para as 16h30, na Arena Condá.