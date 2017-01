O espaço Studio Garden irá sediar o evento

Por: Redação ORM News

Em 14 de janeiro, 2017 - 08h45 - Entretenimento

O sábado (14) já começa especial para os moradores de Belém, principalmente para quem gosta de tatuagem! É que logo mais, às 9h, será realizado o "Flash B-day Tattoo", uma edição de aniversário do Tattoo Day Pará, uma das maiores feiras de tatuagem do norte do Brasil. Com programação diferenciada, o evento irá até às 23h cheio de atrações para os mais diversos gostos, como: aula de Yoga, espaço kids, DJs de reggae, eletrônica e música paraense, além de tatuadores convidados especialmente para o evento, com centenas de desenhos caprichados para quem quiser se tatuar a preços acessíveis, que irão variar entre $150 e $300.

Durante o evento, somente tatuagens de "flash arts" serão feitas, onde os desenhos já foram elaborados pelos tatuadores e o público deve escolher entre os que estão disponíveis para serem tatuados, por um preço até 50% mais barato que o normal. O espaço que vai sediar a primeira edição do Tattoo Day de 2017 é o Studio Garden (Presidente Pernambuco, 277, ao lado do Studio Pub Belém). A entrada custa $5 ou 1kg de alimento. A realização é da Mutia Eventos.