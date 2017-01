Novo reforço do Remo será apresentado hoje

Em 05 de janeiro, 2017 - 01h30 - Esporte

O Remo, por meio do seu perfil oficial no Twitter, divulgou imagem do atacante Edgar com a camisa oficial do clube. O novo reforço azulino será apresentado à imprensa hoje, às 8h, na sala especial do Baenão. Em seguida ele se junta ao restante do elenco nos treinamentos desta quinta-feira. Edgar vem para o Leão Azul emprestado pelo Sampaio Corrêa-MA. Ele chegou ontem à noite, em companhia do diretor Marco Antônio Pina, o “Magnata”.

Edgar, que completa 31 anos em 26 de janeiro, é natural de Bacuri, no Maranhão. A carreira dele foi formada basicamente nesse estado, com passagens pelo Maranhão Atlético Clube (MAC) e Sampaio Corrêa. Ele passou também por Luverdense, Brasil de Pelotas e Horizonte (CE). Em 2016 marcou 17 gols pelo Sampaio, em 40 jogos realizados.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.