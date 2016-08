Caso aconteceu em apresentação realizada em Chicago

Por: Omelete

Em 27 de agosto, 2016 - 11h09 - Música

O Pearl Jam, na última segunda-feira (22), precisou interromper sua apresentação para que um homem da plateia fosse escoltado para fora do local do evento.

Eddie Vedder, interrompeu a apresentação apontando para o rapaz e dizendo, "Tire o seu dedo do rosto dessa mulher". E seguiu, "Todos os dedos estão apontados para você. Vamos lá, saia daqui, cara" - veja.

Após o homem ser retirado, o vocalista se certificou de que a mulher estava bem e retomou o show com "Lukin". Ainda, nessa mesma noite, o grupo contou com a presença de Dennis Rodman no palco, e realizou uma homenagem a Layne Stanley, ex-vocalista do Alice In Chains,, que completaria 49 anos na data.