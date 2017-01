Música poderá ser ouvida a partir de sexta, e faz parte do terceiro álbum do cantor

Por: O Globo

Em 02 de janeiro, 2017 - 11h33 - Música

O músico britânico Ed Sheeran anunciou o fim de seu recesso com novo material previsto para ser lançado na sexta-feira. O cantor e compositor de 25 anos postou um vídeo em seu Twitter, no qual acena para fãs com um sorriso e um pedaço de papel com as palavras: "Nova música chegando na sexta".

Há um ano, o astro anunciou que estava dando um tempo na carreira para viajar pelo mundo e ver tudo o que ele havia sentido falta. Mas prometeu que voltaria com um terceiro álbum, que ele classificou como "a melhor coisa que tinha feito até agora".

Sheeran fez seu retorno oficial num evento beneficente no Museu de História Natural no fim de novembro, dias após ter sido noticiado de que a princesa Beatrice tinha cortado o rosto do cantor sem querer durante uma brincaderia que deu errado.

Com a cicatriz no rosto, ele disse à audiência: 'È bom estar de volta. Eu tive um ano inteiro fora. Fui para o Japão por um mês e saí com gente de lá. Cortei meu rosto, alguém leu sobre isso?, brincou.