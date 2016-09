Milhares de pessoas se reuniram para ver o fenômeno na África e nas Ilhas Reunião

O Globo

Em 02 de setembro, 2016

Um eclipse solar encantou milhares de pessoas em diversas partes do continente africano e em ilhas do Oceano Índico, nesta quinta-feira. Os observadores pararam tudo para assistir à Lua passar diante do Sol, desenhando um belo e raro anel de fogo no céu.

O fenômeno pôde ser observado em sua plenitude na Tanzânia, onde o evento durou cerca de três minutos, mas também em países como Gabão, República Democratica do Congo, Madagascar e nas Ilhas Reunião, território governado pela França no Oceano Índico.

Cerca de 3 mil pessoas se reuniram na região Sudoeste das Ilhas Reunião para ver o "eclipse solar anular", que é o momento em que a Lua bloqueia a maior parte do Sol, mas sem cobri-lo completamente, criando o que parece um anel brilhante em seu contorno.

Multidões podiam ser vistas também em Dar Es Salaam, capital da Tanzânia, na Costa Leste da África. Na falta de óculos protetores, sempre recomendados para não ferir a vista, muita gente assistiu ao fenômeno graças ao seu reflexo em poças de água no chão.

A Lua não se movimenta num círculo perfeito ao redor da Terra. Sua órbita é elíptica, o que faz a distância entre o planeta e seu único satélite variar de 360 mil quilômetros até mais de 400 mil quilômetros. Quando a Lua está em seu ponto mais distante da Terra, seu tamanho parece menor e, neste caso, o satélite não bloqueia todo o Sol quando há um eclipse. Foi justamente o que aconteceu nesta quinta-feira.

Usando óculos protetores, residentes e turistas nas Ilhas Reunião observaram e fotografaram o fenômeno astronômico por diversas horas. "Nunca vi um eclipse anular solar antes, é incrível", disse o turista austríaco Beate Sosz, segundo a agência de notícias Reuters.

O próximo eclipse deve acontecer em fevereiro de 2017 e poderá ser visto de partes da América do Sul e da África.

Imagem feita nas Ilhas Reunião mostra a Lua cobrindo o Sol - RICHARD BOUHET / AFP

Moradores de Dar es Salaam, na Tanzânia, usam uma poça para observar o eclipse - DANIEL HAYDUK / AFP

Turistas e moradores usam óculos protetores para observar o eclipse em Saint Louis, nas Ilhas Reunião - RICHARD BOUHET / AFP