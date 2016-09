Espaços da capital paraense participam de programa que busca aproximar o público dos museus

Em 19 de setembro, 2016 - 06h00 - Magazine

Da Redação

Vito Gemaque

A primavera finalmente chegou nos museus de Belém. Durante esta semana, os museus da cidade realizarão diversas atividades gratuitas para tipos diferentes de públicos. O evento “Primavera dos Museus” é impulsionado nacionalmente pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), vinculado ao Ministério da Cultura, com a participação das diferentes esferas públicas para atrair as pessoas para dentro desses espaços. Neste ano, o tema da 10ª Primavera dos Museus é “Museus, Memória e Economia da Cultura”. As atividades começam hoje.