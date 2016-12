Festa no Café com Arte tem rock e DJs

Em 25 de dezembro, 2016 - 01h30 - Show

Café com Arte recebe na noite do dia 24 mais uma edição da Jingle Hell, com shows do Presidente Elvis, do americano Erik Mostar e DJ sets especiais de vários convidados, com os melhor do 80’s, 90’s, indie rocks, britpop, surf music, garage punk, northern soul, ska e r&b.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.