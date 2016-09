Eles estavam a caminho de uma academia, onde malharam juntinhos em pleno domingo. Que amor!

E não é que vingou o romance de Grazi Massafera com o empresário Patrick Bullus? Após ser flagrado no início de junho aos beijos num restaurante do Rio, o novo casal foi visto na tarde de ontem passeando de bicicleta na orla da Barra, na Zona Oeste. Eles estavam a caminho de uma academia, onde malharam juntinhos em pleno domingo. Que amor!

O namoro está seríssimo e vai de vento em popa! A atriz já até conheceu a família do amado, que mora numa luxuosa cobertura na Avenida Veira Souto, de frente para a praia e num dos endereços mais caros do Rio. Na semana passada, ela esteve no aniversário da namorada do irmão de Patrick, e posou ao lado da sogra, Neide Bullus. O bonitão também já conheceu Gilmar, o pai da atriz. Agora, só falta a mãe de Grazi, Dona Cleuza, vir do Paraná e aprovar o genro, o que deve acontecer nos próximos dias.

Para quem não lembra, Patrick é de família tradicional e milionária no Rio, e herdeiro de uma das maiores corretoras de seguros do Brasil. Ele namorou por dois anos a também atriz Mariana Rios, mas o relacionamento chegou ao fim pouco tempo antes de o empresário começar um romance com a musa Grazi.

Esse é o primeiro namoro sério de Grazi desde que ela se separou de Cauã Reymond, pai da sua filha, Sofia, de 4 anos. Ela merece!