Remo precisa jogar com determinação para conseguir a vitória contra o Salgueiro

Em 04 de setembro, 2016 - 06h00 - Esporte

Da Redação

O resultado negativo em Natal, diante do ABC, na derrota por 2 a 0, força o Remo ter toda obrigação de vencer o Salgueiro-PE, hoje no Mangueirão, a partir das 18h30. Não tem para onde correr e o único caminho a seguir será a vitória. Empate na atual situação em que se encontra o Remo na tabela de pontuação é um péssimo negócio para os azulinos. O jogo faz parte da 16ª rodada do grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C, com o Remo ocupando o quarto lugar com 23 pontos. O Remo precisa passar pelo Carcará para melhorar sua postura no G4. O Salgueiro, adversário tinhoso dos paraenses, está no limite do rebaixamento, precisando de pontos para ficar distante da degola. Em casa, o Remo, na era ‘Waldemar Lemos’, está invicto com quatro vitórias e tem boa pretensão de chegar à quinta consecutiva. Pelo menos esse é o pensamento de todos os azulinos, principalmente vindo da comissão técnica, que já absorveu a derrota em Natal e parte para a reabilitação, querendo devolver a derrota por 1 a 0, em Salgueiro, do primeiro turno.