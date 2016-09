Setor de hotelaria tem somente 30% de leitos confirmados para o final de semana da festa religiosa

Em 15 de setembro, 2016 - 01h30 - Gerais

Os meios de hospedagem ainda amargam baixas em reservas para o final de semana do Círio. Dados do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Pará (SHRBS-PA) mostram que 65% dos leitos foram reservados. Mas, desse total, apenas 30% tiveram confirmação de hospedagem.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.