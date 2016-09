três turistas de Minas Gerais foram ameaçados com faca

Em 12 de setembro, 2016 - 01h30 - Polícia

Miqueias Ivan Oliveira Carvalho e Carlos Eduardo Guimarães Oliveira foram presos, na tarde de ontem, acusados de assaltar um trio de turistas mineiros. Os turistas passavam pela praça Magalhães, na avenida Marechal Hermes, quando o assalto foi anunciado por Miqueias, que confessou o crime. Ele estava armado com uma faca de cozinha. Os dois rapazes estavam sob efeito de drogas e disseram ter apanhado dos policiais militares que os capturaram minutos depois, num terreno da Companhia Docas do Pará (CDP). As vítimas não se machucaram.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.