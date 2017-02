Cantores tocaram e cantaram para as crianças, emocionando familiares e funcionários do hospital.

Por: Redação ORM News com informações da assessoria

Em 18 de fevereiro, 2017 - 16h35 - Saúde

As crianças internadas no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém, foram surpreendidas com uma visita especial. A dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano, que faz sucesso com as músicas "Seu polícia" e "Sonha comigo", foi à unidade após saber que uma das pacientes da clínica pediátrica é fã dos artistas. Eles estão em Santarém para cumprir agenda de shows.

Sob os olhos de pais e colaboradores da unidade, as crianças cantaram junto com a dupla, encantando a todos que pararam para assistir ao encontro. Zé Neto afirmou que a visita à instituição trouxe uma grande lição. "Estamos muito felizes. Para nós, a lição mais importante aqui foi ver que, apesar de todas as dificuldades que eles estão enfrentando com a doença, não tiraram o sorriso do rosto por um minuto, e cantaram tudo", contou o sertanejo.

Cristiano também ficou emocionado. Ele comentou que o maior propósito da carreira da dupla é que a música leve alegria às pessoas. "A gente aprendeu na nossa criação que, em primeiro lugar, a música deve levar alegria. Então poder vir aqui e cantar uns minutinhos com eles, vê-los cantando e conhecendo o nosso trabalho, acho que é o que há de mais gratificante na nossa carreira", afirmou Cristiano.

As crianças da clínica pediátrica terão mais um momento de descontração na próxima quinta-feira, 23, quando participarão do II Grito de Carnaval do HRBA. O evento ocorrerá no hall do elevador às 16 horas.