Homem que praticava assalto próximo a uma escola no Tapanã levou bala ontem à noite. Atiradores fugiram.

Em 31 de agosto, 2016 - 01h30 - Polícia

Um rapaz de 20 anos foi assassinado com um tiro ontem à noite, no bairro do Tapanã, em Belém. De acordo com as primeiras informações repassadas pela polícia, Antônio Marcos Pinheiro Neves estava praticando assaltos com um comparsa quando foi perseguido e morto por dois homens, que estavam em uma motocicleta. Testemunhas relatam que amigo da vítima também foi baleado, mas conseguiu escapar.

O crime ocorreu por volta das 19 horas no conjunto Antônio Gueiros.

