Homens estavam drogados quando ameaçaram turistas mineiros com faca

Por: Redação ORM News com informações de Victor Furtado (O Liberal)

Em 11 de setembro, 2016 - 18h26 - Polícia

Dois homens foram presos na tarde deste domingo (11) após roubarem um trio de turistas mineiros na área da Companhia Docas do Pará, na Campina. Os turistas passavam pela Praça Magalhães, na avenida Marechal Hermes, quando o assalto foi anunciado por Miqueias Ivan Oliveira Carvalho. Ele e Carlos Eduardo Guimarães Oliveira estavam armados com uma faca de cozinha.

Os dois rapazes estavam sob efeito de drogas e relataram terem sido agredidos pelos policiais militares que os capturaram minutos depois, num terreno da Companhia Docas do Pará (CDP). As vítimas não se machucaram.

Dos turistas foram levados bolsas, celulares, carteiras, documentos, R$ 200 e uma máquina fotográfica. Com exceção do dinheiro, tudo conseguiu ser recuperado, observou o policial militar cabo Da Silva. "Passávamos pelo local, em ronda, e as vítimas pediram apoio. Entramos no terreno para pegar eles e entregaram tudo logo. Nem reagiram", afirmou, contrariando a acusação de Miqueias e Carlos Eduardo.

Os dois jovens são moradores de rua. Estavam com roupas maltrapilhas e mal conseguiam falar. Apesar de Miqueias ter confessado que roubou os turistas, Carlos Eduardo afirmou que não estava no crime e que eles nem se conheciam. "Estava no terreno lá da Federal. Estava fumando droga. Isso eu digo. Só que ele pulou para lá pra dentro e me levaram de otário. Bateram na gente", relatou.

A dupla foi autuada por roubo duplamente qualificado - em parceria com uma pessoa ou mais e com uso de arma - pelo delegado Délcio Santos.