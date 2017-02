Operação faz parte de ação conjunta entre o Ideflor-bio e a Prefeitura

Mais de duas toneladas de pescado ilegal foram apreendidas esta semana no Lago de Tucuruí, em ações conjuntas de fiscalização do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-bio) e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Tucuruí. Apenas na manhã desta quarta-feira (01), uma tonelada foi capturada. Em ação paralela, com apoio do Instituto, o Ibama de Marabá também apreendeu uma embarcação de pesca com 1,3 tonelada de pescado, no município de Goianésia do Pará, na localidade conhecida como Porto Novo.

A fiscalização é feita de forma ininterrupta, em ações desenvolvidas por todas as esferas de governo: estadual, com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e Ideffor-bio; municipal, com as Secretaria de Meio Ambiente; e federal, por meio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

A região do Lago de Tucuruí ainda está no período de defeso desde novembro de 2016. Até 28 de fevereiro deste ano, a atividade da pesca comercial fica proibida. O objetivo é garantir a reprodução das espécies e reforçar as atividades de pesca sustentável.