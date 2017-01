Homicídio e latrocínio são registrados nos bairros Água Boa e São João de Outeiro

Em 07 de janeiro, 2017 - 01h30 - Polícia

A madrugada de ontem foi violenta em Outeiro, distrito de Belém. Em menos de cinco horas foram registrados um homicídio e um latrocínio.

Por volta de 0h15, três homens arrombaram a porta dos fundos de uma casa localizada na travessa Irmãs Cristina, entre Paulo Costa e rua das Mangueiras, no bairro Água Boa, e dispararam três tiros contra a cabeça de Igor Melo dos Santos, de 19 anos, que estava dormindo no quarto.

No local estavam os pais e o irmão da vítima. De acordo com os relatos da mãe, dois dos assassinos vestiam bermuda e o terceiro trajava calça comprida. As camisas estavam amarradas na cabeça, para encobrir o rosto.

