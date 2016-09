Mais de 430 tabletes de maconha prensada estavam dentro de carreta que vinha do estado de Goiás

Em 20 de setembro, 2016 - 01h30 - Polícia

A equipe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) fez a maior apreensão do ano após encontrar 432 tabletes de maconha prensada (aproximadamente 430 quilos) em uma carreta que vinha do estado de Goiás. Os policiais receberam denúncia anônima e, na noite de domingo (18), fizeram a apreensão no município de Santa Izabel, nordeste paraense. A droga foi encontrada na carreta de uma transportadora com placa de Guarulhos (SP). O motorista do veículo fugiu, mas a equipe já está trabalhando para identificar os responsáveis pela droga.

O delegado Henisson Jacob, diretor da DRE, explicou que foi informado há alguns dias que uma grande quantidade de droga sairia de Goiás e tinha como destino o Pará.

