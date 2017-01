Atacante que estava no Wolfsburg deve ser a principal contratação do clube francês

Por: Globoesporte.com

Em 03 de janeiro, 2017 - 09h15 - Esporte

Depois de confirmada pelo próprio Wolfsburg, a contratação do atacante Julian Draxler, de 23 anos, foi oficializada pelo Paris Saint-Germain nesta terça-feira. Com a abertura da janela de transferências, o jogador assinou contrato com o clube francês por cinco temporadas em uma negociação que custou cerca € 42 milhões (cerca de R$145 milhões) - incluindo bônus por produtividade - aos cofres dos parisienses.

- É com grande alegria que eu me junto ao Paris Saint-Germain. Pela primeira vez na minha carreira, estou descobrindo um novo país, uma nova liga, e estou muito orgulhoso de dar esse passo em um clube que se tornou um dos maiores da Europa e tem contratado vários grandes jogadores nos últimos anos. Vou fazer de tudo para ajudar o PSG a vencer novos troféus e continuar o crescimento internacional - disse o jogador ao site oficial do clube.

Convocado para a seleção alemã desde as categorias de base, Draxler fez parte do grupo que foi campeão mundial na Copa de 2014, no Rio. Revelado pelo Schalke 04, foi o quarto mais jovem na história a estrear na Bundesliga, aos 17 anos. Dez dias depois, fez seu primeiro gol como profissional, na Copa da Alemanha, saindo do banco de reservas na prorrogação para decidir nos minutos finais. Na sequência, conquistou o título, um de seus dois pelo clube, ao lado da Supercopa do país. Em 2015, saiu para o Wolfsburg por um contrato até 2020.

Na atual temporada, jogou apenas 14 vezes e não fez gols, mas deu duas assistências. No PSG, o atacante vestirá a camisa 23 e vai buscar espaço no setor ofensivo que tem como opções Lucas, Di María, Ben Arfa, Pastore e Jesé - o espanhol parece estar de saída do clube.