“Deserto”, de Jonás Cuarón, leva para as telas tensões vividas nas fronteiras entre ricos e pobres

Por: Rio de Janeiro, RJ Agência O Globo

Em 27 de dezembro, 2016 - 01h30 - Show

Quando começou a conceber “Deserto”, thriller sobre imigração ilegal vencedor do Grand Coral de melhor filme do 38º Festival de Havana, no último dia 16, o diretor e roteirista Jonás Cuarón o imaginou como um exercício de gênero, que celebrava os filmes de ação e suspense americanos dos anos 1970. Entre o primeiro esboço do roteiro, coescrito com Mateo Garcia há mais de seis anos, e a realização, o tema ganhou relevância mundial e ainda virou pauta polêmica da campanha do presidente eleito dos EUA, Donald Trump. Logo, o potencial de significados do longa-metragem (ainda sem data de estreia no Brasil) protagonizado pelo mexicano Gael García Bernal e pelo americano Jeffrey Dean Morgan acabou se ampliando.

“Minha intenção primeira sempre foi trabalhar com a forma e, ao mesmo tempo, tocar em um assunto controverso. O thriller funciona como uma armadilha para apresentar questões importantes ao público”, explicou, durante o Festival de Marrakech, onde “Deserto” disputou prêmios, no mês passado.

