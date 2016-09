De acordo com o 'TMZ', o assaltante foi localizado e joias recuperadas após serem levadas em estádio da cidade de Phoenix na terça-feira

Em 08 de setembro, 2016

Drake passou por um susto ao levar sua turnê "Summer Sixteen" para a cidade de Phoenix, nos Estados Unidos. De acordo com o site "TMZ", o rapper teve US$ 3 milhões em joias roubados do seu ônibus na noite da terça-feira, 6.

Um homem entrou no veículo durante 15 minutos e levou uma mala com as joias enquanto o rapper se apresentava em um estádio.

No entanto, a polícia conseguiu localizar e deter o homem identificado como Travion King, de 21 anos, e recuperar os objetos. Segundo os oficiais, ele aparece nas imagens de segurança e já havia trabalhado no local.

