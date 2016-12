Rumores sobre affair entre rapper e J.Lo aumentam, depois do fim do namoro com RiRi

Por: Multishow

Em 28 de dezembro, 2016 - 16h05 - Celebridades

Já há algum tempo se comenta sobre um possível affair entre Drake e Jennifer Lopez. Os dois, eventualmente, aparecem juntinhos em fotos e snaps por aí e anunciaram recentemente que estão gravando músicas juntos. Mas será que é só isso?

Os rumores de que os dois estão namorando ganharam ainda mais força depois que o rapper postou uma foto abraçado com a cantora, que - coincidentemente ou não - ganhou um "unfollow" de Rihanna, ex-namorada dele, no último fim de semana. Ah, e J.Lo também usou as redes sociais para postar a mesma foto. Diante de tudo isso, não se fala em outra coisa na internet: tá rolando namoro ou é só uma tática de marketing pra promover essa futura parceria?

Segundo a imprensa americana, Drake e Rihanna tiveram um namoro curto, de cerca de três meses, que acabou em outubro. Jennifer Lopez está solteira há mais tempo. No início do ano, a cantora terminou um relacionamento de quatro anos com o dançarino Casper Smart. J.Lo, que é mãe de dois meninos de seis anos, tem 47 anos, 17 a mais que Drake, com 30.