O desenho de um tubarão simboliza o relacionamento dos dois, que apesar de não assumido publicamente, se mostra cada vez mais forte

Por: EGO

Em 05 de setembro, 2016 - 14h37 - Celebridades

O suposto romance entre Rihanna e Drake vem ganhando mais força a cada dia. Desde o VMA 2016 - em que o rapper se declarou para a cantora - os dois não se desgrudam e já foram vistos diversas vezes juntos. O namoro é um dos assuntos mais comentados do momento e ganhou a torcida dos fãs.

Durante um show no dia 31, em Miami, o casal subiu aos palcos e acabou se beijando na frente dos fãs que foram ao delírio. Pouco tempo depois, eles foram vistos em uma boate, onde conversaram ao pé do ouvido e ela chegou até a ganhar um chega mais do rapper.

Rihanna foi presentada pelo namorado com um tubarão de pelúcia e para retribuir o carinho, a cantora fez uma tatuagem com o desenho do animal. Agora foi a vez do rapper aparecer com uma tatuagem igual à de Rihanna. O cantor usou uma regata que deixou o desenho no antebraço direto em evidência. O tuburão simboliza um encontro que os dois tiveram no início de agosto onde Drake levou RiRi para conhecer um aquário em Toronto.