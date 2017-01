Foram duas fugas em diferentes unidades carcerárias localizadas na Grande Belém

Em 17 de janeiro, 2017 - 01h30 - Polícia

A Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe) confirmou, ontem a fuga de 12 presos. Dois internos escaparam do Presídio Estadual Metropolitano I (PEMI), que fica em Marituba; e 10 presos escaparam do Centro de Triagem Metropolitana (CTM 4), localizado em Santa Izabel do Pará, na Grande Belém. As fugas foram registradas durante a madrugada de ontem.

