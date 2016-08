Depois de afirmar que estaria separado da modelo, ator usou rede social para dizer que tudo não passou de uma brincadeira: '‘Pegadinha"

Por: Ego

Em 31 de agosto, 2016 - 08h23 - Celebridades

Na madrugada desta quarta-feira, 31, Douglas Sampaio desmentiu o fim de seu noivado com Rayanne Morais. Em seu perfil no aplicativo Snapchat, o ator disse que tudo não passou de uma brincadeira. “Queria trollar vocês atéa amanhã, mas eu não consegui. Rá, pegadinha do Mallandro!”, disse ele - que aparece beijando beijando Raynne ao final do vídeo.

No Twitter, Douglas aproveitou para alfinetar as pessoas que torcem contra o casal: “Troll! Haters, chupa ou bebe! Estava tudo meio parado, né”, escreveu o ator no microblog.

Nesta terça-feira, 30, Douglas fez uma publicação falando sobre o fim do noivado com a ex-mulher de Latino, com quem está há mais de um ano.

"Gente, não gosto de mentir e nem ficar fazendo firula enganando ninguém. Desculpa minha forma transparente, mas sim... Terminamos. Não foi ontem nem anteontem, foi hoje! Sem brigas, na paz! Seguimos amigos. Não é brincadeira e nem sacanagem, sacanagem eu acho é usar do carinho de vocês para se beneficiar, então é isso! Amo vocês, mas achei essa a forma mais respeitosa de tratar sobre, sem vir de imprensa ou qualquer coisa para usar disso uma farofa. Não gosto e nem pretendo brincar com o sentimento e dedicação que vocês tem conosco! Por isso me pronunciei. E antes que venham falar besteira não terminamos brigados! Não tenho um "ai" para falar mal da Rayanne! Muito pelo contrario", escreveu.