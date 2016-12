É o que garante o jornal espanhol “Mundo Deportivo” nesta quarta-feira

As boas atuações pelo Sporting Gijón podem render a Douglas um retorno como um possível titular na lateral direita do Barcelona. Emprestado pelo clube catalão até o fim da temporada 2016/2017, o brasileiro é visto como a melhor opção para assumir o setor no time comandado por Luis Enrique, que segue sem um titular absoluto. É o que garante o jornal espanhol “Mundo Deportivo” nesta quarta-feira.

Conforme a publicação, o Barça tem encontrado dificuldades de solucionar o problema na ala direita com a possível saída de Aleix Vidal do clube. Como a diretoria não conseguirá tão facilmente seus dois objetivos, Stephan Lichtsteiner, da Juventus ou Srna, do Shaktar Donetsk, Douglas passaria a ser a solução imediata.

"Douglas não custaria nenhum euro, não tem salário alto e ainda conhece o Barcelona e o vestiário. Seria recebido de braços abertos a começar por Neymar", afirmou o jornal.

Segundo o “Mundo Deportivo”, o Sporting Gijón chegou a ser consultado sobre a possibilidade de devolver o jogador ao Barcelona antes do término de um ano de contrato. No entanto, o time espanhol não aceitou a oferta, já que o lateral é titular.

Contratado junto ao São Paulo, em 2014, Douglas não conseguiu ganhar a confiança do treinador e nem se firmar no Barcelona. O brasileiro autuou apenas em sete partidas e como estava fora dos planos de Luis Enrique, foi emprestado ao Gijón neste ano.