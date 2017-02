Na semana do aniversário de 35 anos, camisa 10 do Grêmio teve o joelho operado

Por: Lance!Net

Em 13 de fevereiro, 2017 - 14h50 - Futebol

O Grêmio informou no início da tarde desta segunda-feira que meia Douglas passou por uma cirurgia no joelho esquerdo para reconstruir o ligamento cruzado anterior da região.

De acordo com uma nota divulgada pelo clube, a operação foi bem sucedida e o camisa 10 do Grêmio deve receber alta do Hospital Moinhos do Vento, em Porto Alegre, na próxima quarta-feira.

Na última quarta-feira, o meia gremista levou a pior em uma dividida com o atacante Tilica e deixou o campo com auxílio médico e sem conseguir pisar no chão. O prazo estimado para o retorno de Douglas é de seis meses.

Douglas completa 35 anos no próximo sábado e na vitória do Grêmio por 1 a 0 sobre o Passo Fundo, no último domingo, pelo Gaúcho, foi substituído pelo equatoriano Bolãnos. No início do ano, Douglas, que está na segunda passagem pelo Tricolor Gaúcho desde 2015 renovou o contrato com o clube por mais dois anos.