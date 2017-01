Técnico não descarta a possibilidade de 'improvisar' um volante no setor ou até mesmo escalar a defesa com apenas um zagueiro de origem

Por: Lance!Net

Em 16 de janeiro, 2017 - 08h30 - Futebol

Sem poder contar no início da temporada com Luiz Felipe e Gustavo Henrique, ambos machucados, o técnico Dorival Júnior tem aproveitado os primeiros trabalhos para esboçar algumas possibilidades no setor defensivo do Santos.



Após a chegada de Cleber, contratado do Hamburgo (ALE), a diretoria do Peixe procura mais uma opção para o setor. E, enquanto ela não chega, Dorival não descarta a utilização de um volante na função.



O jovem Yuri, de 22 anos, e Renato chegaram a atuar desta forma no ano passado. O primeiro já foi colocado ao lado de David Braz, enquanto que o veterano se posicionou como um terceiro homem da linha da zaga - de acordo com o posicionamento do time quando defende.



Outra possibilidade, que também não é descartada por Dorival, é a escalação do time com apenas um defensor de origem. Neste caso, David Braz e Cleber brigariam pela vaga, e o recém-contratado Leandro Donizete seria titular.



- Acho importante (buscar mais um zagueiro). Nosso treinador está confiante na recuperação rápida do Gustavo e do Luiz. Embora minha opinião é de que seria importante trazer zagueiro, seguimos a orientação do técnico - declarou o presidente Modesto Roma na última semana.



Atualmente, o elenco do Santos tem quatro zagueiros à disposição: Cleber, David Braz, Fabián Noguera e Lucas Veríssimo.



O TIME-BASE:



Vanderlei; Victor Ferraz, Cleber, David Braz e Zeca; Thiago Maia, Renato e Lucas Lima; Vitor Bueno, Copete e Ricardo Oliveira.



OUTRAS OPÇÕES DE DORIVAL PARA O SETOR DEFENSIVO:



1) Vanderlei; Victor Ferraz, Leandro Donizete, David Braz e Zeca; Thiago Maia, Renato e Lucas Lima; Vitor Bueno, Copete e Ricardo Oliveira.



2) Vanderlei; Victor Ferraz, Yuri, David Braz e Zeca; Thiago Maia, Renato e Lucas Lima; Vitor Bueno, Copete e Ricardo Oliveira.



3) Vanderlei; Victor Ferraz, Renato, Cleber (David Braz), Leandro Donizete e Zeca; Thiago Maia, Lucas Lima; Vitor Bueno, Copete e Ricardo Oliveira.