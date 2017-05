MPB - Álbum reúne músicas inéditas criadas a partir de poemas de Paulo Cesar Pinheiro

Em 08 de maio, 2017 - 06h00 - Magazine

Dori Caymmi está de volta ao Brasil, depois de 25 anos morando em Los Angeles, para lançar seu novo CD "Voz de Mágoa", que reúne uma nova safra de canções inéditas feitas com Paulo Cesar Pinheiro. São de Paulinho Pinheiro 13 poemas musicados por Dori, que celebram 45 anos de parceria. Dois títulos desse cancioneiro, "Viver na fazenda" e a música-título "Voz de mágoa", foram apresentados por Maria Bethânia no show Abraçar e agradecer (2015) e no DVD do espetáculo comemorativo dos 50 anos da intérprete.