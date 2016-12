Agora ele pode viver seu amor com Yumi, e a caiçara vai se dedicar à costura

Em 28 de dezembro, 2016 - 20h04 - Novelas

Tiago (Marcello Melo Jr.) e Dora (Juliana Alves) estão dando um show de como terminar um relacionamento sem brigas. Depois de fazerem as pazes, os dois juntam suas coisas para a mudança. Mas, antes de se despedirem, a caiçara chama o ex-marido para, juntos, enterrarem as alianças. "Pra dar frutos de amor pra quem vier e pra nossa amizade ter sempre raízes fortes e vida longa", explica.

Julia (Erika Januza) chega com suas coisas para a mudança, já que ela vai trocar de casa com Tiago, e é hora da despedida. Agora, a vida segue. Enquanto a irmã de Chica (Tatiana Tibúrcio) está pensando em costurar e vender seus vestidos, o artesão está livre para viver seu amor com Yumi (Jacqueline Sato). Será que agora vai?

Acompanhe a cena que está prevista para ir ao ar em Sol Nascente nesta quinta-feira, 29/12.